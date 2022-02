ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ (Malavika Mohanan) ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ವಿವಿಧ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ, ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರು ನಿಯಾನ್ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಟೌಟ್ ಮೊನೊಕಿನಿಯ ಫೋಟೋಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಬಿಕಿನಿ ಲುಕ್‌ ಮೂಲಕ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image Credit: Malavika Mohanan Instagram

ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಅವರು ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಈಜುಡುಗೆ ಧರಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್‌ ಟ್ಯೂನಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲುಕ್‌ ಪೂರ್ಣಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ My sky is blue-r than yours ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.