ಜಾಮ್ ನಗರ ಸಿಂಹಾಸನದ ನೂತನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಡೇಜಾ!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಇದೀಗ ಜಾಮ್‌ ನಗರ/ನವ್‌ ನಗರದ ಮುಂದಿನ ಜಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್‌(ಸಿಂಹಾಸನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ)ಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಜಾಮ್ ನಗರದ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್‌ ನಗರದ ಜಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಿರುವ ಶತ್ರುಶಲ್ಯಸಿನ್‌ ಜೀ ಅವರು ದಸರದ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಜಾಮ್ ನಗರದ ನೂತನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಮ್‌ ನಗರದ ಜಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಿರುವ ಶತ್ರುಶಲ್ಯಸಿನ್‌ ಜೀ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಜಾಮ್ ನಗರದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Gujarat: Former Cricketer Ajay Jadeja announced as the next erstwhile Jamsaheb of Nawanagar. Erstwhile Maharaja Jamsaheb of Nawanagar issued a statement last night.



