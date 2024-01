ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಶ್ಚರ್ಯ ಆಘಾತದಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾರ್ತ್ ಕೆರೊಲಿನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಲಾಟರಿ ಲಕ್ ಡಿಪ್ ವಿಜೇತರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ಪಮೇಲಾ ಬ್ರಾಡ್‌ಶಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಲಾಟರಿ ಆಯೋಜಕರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ 2024ರ ಪವರ್ ಬಾಲ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿ ಪಮೇಲಾ ಬ್ರಾಡ್‌ಶಾ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖುಷಿ ತಡೆಯಲಾಗದೇ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದೆಡೆ ಕೂರಿಸಲಾಯ್ತು. ಹೊಸವರ್ಷದಂದು ಸಂಜೆ ಈ ಲಾಟರಿ ವಿಜೇತರ ಘೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿತ್ತು. ಪಮೇಲಾ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನದ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ನಾರ್ತ್‌ ಕೆರೊಲಿನಾದ 2ನೇ ನಿವಾಸಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕ ರಿಯಾನ್ ಸೀಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರು 'ಡಿಕ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್‌ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಾಕಿನ್' ಈವ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೂರುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.



ಪಮೇಲಾ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ರಿಯಾನ್ ಸೀಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಕ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಮೇಲೇಳಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಗಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಓ ದೇವರೆ ಎಂದು ಉದ್ಘರಿಸುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರಾಕಿನ್ ಇವ್ ಪೇಜ್ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಯವೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪವರ್‌ಬಾಲ್ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಪಮೇಲಾ ಬ್ರಾಡ್‌ಶಾ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪಮೇಲಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಪವರ್‌ಬಾಲ್ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಕ್ಲಿಂಟನ್‌ ಅವರಾದ ಬ್ರಾಡ್‌ಶಾ, ಅಮೆರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ $ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆಲ್ಲಲು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಐದು ಪವರ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.



ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಮೇಲಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಗೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಲಾಟರಿ ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ ಪಮೇಲಾ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಖುಷಿ ತಡೆಯಲಾಗದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ (Statue of Liberty) ಮುಂದೆಯೂ ಅತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನಂಬಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಪಮೇಲಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತಾನೊಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಮೇಲಾ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಮಗಳು ಜೋನಾಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರಂತೆ ಪಮೇಲಾ.



