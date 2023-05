Mothers Day : ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ

ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸಿಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಈ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಏನಾದರು ಮಾಡಿ.

ತಾಯಿಯನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ (Take her for dinner)

ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ತಾಯಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ತಿನಿಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೊರ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.