ಹಾಟ್​​​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಹಕ ನೋಟ ಬೀರಿದ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ: ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ತುಪ್ಪದ ಬೆಡಗಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಕ ನೋಟ, ಮಾದಕ ಹೊಳಿಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಇದೀಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Fall for the art of self-care!!! ಅನ್ನೋ ಈ ಲೈನ್ ತುಂಬಾನೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋ ಈ ಲೈನ್ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋ ರೀತಿನೇ ಇದೆ.