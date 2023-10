ಪತಿ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಅವಿವಾ. ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್....

I will find you in every life time. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೊದ ವಿಚಾರ ಕಲಿಯುವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಿವಾ.