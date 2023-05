ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ ಕಾಲೆತ್ತಿ ಮಲಗಿದರೆ ಬೇಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರಾ?

'ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಬೇಗನೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮಲಗಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮಲಗುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಆಟ, ಪಾಠ ಕೇಳಲು ತುದಿಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಐವಿಎಫ್, ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ, ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು (try to get pregnant) ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.