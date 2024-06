ಹುಡುಗೀರು ಹೇಳುವುದೇ ಒಂದು, ಅರ್ಥಾನೇ ಮತ್ತೊಂದು, ಹೂವಿನಂಥ ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಾತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗಳವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಮಾಡೋಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ.



ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ (Not ready for relationship) ಹುಡುಗಿಯರು ತಾವು ಈಗ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿರಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಅವಳು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು.

ಹಳೆ ದಿನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ (Remembering Old Days) 'ನಾನು ಆ ದಿನವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದಾದರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೋಡೋಣ (May be next Time)

ಹುಡುಗಿಯರು 'ಮೆ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್’ ಅಥವಾ 'ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೋಡೋಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ತನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.