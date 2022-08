ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇಯಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ದಂಪತಿಗಳು

ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನವದಂಪತಿಗಳಾದ ನಯನತಾರಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ (Nayanthara Vignesh Shivan) ಸದ್ಯ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಪಲ್‌ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ Instagram ಆಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'There will be no Spain if there is no pain. #WorkHard#Travel, and then #WorkHard to travel again... ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಡೆರಹಿತ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಈ ರಜೆಯ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.