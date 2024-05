ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್; ಏನಂದ್ರು ನೋಡಿ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಎಂದೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ಸದ್ಯ ಕೆಲವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ನಟನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮೇಡಂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಮಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಾಧಿಕಾ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ (When Time is Right) ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.