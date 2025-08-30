ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳೇ?... ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಳೆ, ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ವರದಿ
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಆರೋಗ್ಯವು ಆಹಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು (food system) ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದಿವೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು (vegetarian food) ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ANCES ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿರುವ ಜನರು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜನರು ಸಹ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ?
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಗನ್ ಗಳು (vegans) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗನ್ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ವೀಗನ್ ಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ
ಈ ವರದಿಯು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ (type 2 diabetes) ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.
ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಶತ್ರು
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ವೀಗನ್ ಜೀವನವು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.