ಈ 6 ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!
Healthy Liver Habits: ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಂತೀರಾ?. ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ
2023ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಿವರ್, ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಂತೀರಾ?. ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ…
ವ್ಯಾಯಾಮ
ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಗಿಂಗ್ನಂತಹ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣು
ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ (NAFLD) ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಾಫಿ
ಹೌದು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 2021 ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವು 21% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವು 20% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯವು 49% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ. ಕಾಫಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹಿಡಿ ನಟ್ಸ್
ಯಕೃತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯೆಂದರೆ ನಟ್ಸ್. ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ (ಸುಮಾರು 28 ಗ್ರಾಂ)ನಂತಹ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಸೇವಿಸಿ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. 2019 ರ ಅಧ್ಯಯನವು ನಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವು NAFLD ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ
ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಿ.