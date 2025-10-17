ಲಿವರ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ!
Liver Disease Symptoms: ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು.
ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಲಿವರ್ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಾರದು. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ
ಅಂದಹಾಗೆ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ . ಇದು ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೈಡರ್ ಆಂಜಿಯೋಮಾಸ್
ಇವು ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಹಿಗ್ಗಿದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾಮರ್ ಎರಿಥೆಮಾ
ಅಂಗೈಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ತುರಿಕೆ
ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತರಸ ಲವಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲಿವರ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.