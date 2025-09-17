- Home
ರಾತ್ರಿ ಈ 3 ಲಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಡ ಮಾಡ್ದೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ
Fatty Liver Symptoms At Night: ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಪೀಡಿತ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.
ಲಿವರ್ ಕೆಲಸವೇನು?
ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ದೇಹ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಪೀಡಿತ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ದೇಹವು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಲುಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.
ಹಸಿವಾಗದಿದ್ದರೆ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.