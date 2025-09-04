ಕರುಳಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು!
ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಸುಮನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗದಿರುವುದು, ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯಾವಾಗಲೂ ದಣಿವು ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ, ದುರ್ವಾಸನೆ, ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು, ಮೊಡವೆ ಅಥವಾ ಹೊಳಪಿನ ಕೊರತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳುಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಮಲವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಕರುಳುಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಆಹಾರದಿಂದ ನೀರು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಕರುಳುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಇದು ನಂತರ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೊಳಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರುಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಸುಮನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಕರುಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ಮಲವು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಮಲವು ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮಲವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರುಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕರುಳಿನಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಸಾಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಚಿತ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಕರುಳಿನಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.