Friday remedies: ಈ ದಿನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಧನಯೋಗ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪರಿಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಕ್ತರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶುಕ್ರವಾರದ ಉಪವಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶುಕ್ರದೇವನ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರವಾದ 'ಓಂ ಶುಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ' ಅಥವಾ 'ಓಂ ಹಿಮಕುಂದಮೃಣಾಲಾಭಂ ದೈತ್ಯನಾನ್ ಪರಮಂ ಗುರುಂ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಾಮಯಹಂ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯು ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪತ್ತು-ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತ್ರೋತ್ರ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸುವಿಗೆ ತಾಜಾ ಬ್ರೆಡ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಿಂದಿ, ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.