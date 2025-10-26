Viral Post: ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ನೋವು ಮತ್ತು ಮುಜುಗರವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು 8-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲೀಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1820-1830 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ( Menstruation) ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನರಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿ. ಆಗ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾತ್ರವಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಫ್ಲಾನಲ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಿಂದಿ (ಬಟ್ಟೆಯ ತೇಪೆಗಳು) ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯವಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ನೋವು ಮತ್ತು ಮುಜುಗರವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
19ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿಂದಿಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಪೆಟಿಕೋಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರಾಸರಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 6-10 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಈ ಚಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದರದ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ (1837-1901), ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಚಿಂದಿಗಳನ್ನು "ಚಿಂದಿ ಸಮಯ", ತಿಂಗಳ "ಕೊಳಕು ವಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸೋಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೂ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಇಂದಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ.
ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ
1880ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪದರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಹು ಪದರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಪಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಗಳಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಸೌತಾಲ್ಸ್ 1888 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅದು ಗಾಜ್ ಆಧಾರಿತ. ಆದರೆ ಇವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಮನೆಯ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಲ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು . ಬಿಗಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನಡೆಯುವಾಗ ಜಾರಿಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒರ್ವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ, "ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇದು ನಾನು 'ಅಶುದ್ಧ' ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿತ್ತು." ಎಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ತೊಡಕಾಗಿತ್ತು. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ, ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ಒಣಗಲು ಗುಪ್ತ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೋರಿಕೆಯ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. 1800 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, 70% ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸೀರೆಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಜಾನ್ಸನ್ & ಜಾನ್ಸನ್ 1896 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಾದ "ಲಿಸ್ಟರ್ ಟವೆಲ್ಸ್" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮರದ ತಿರುಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು.
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಈ ಅವಧಿಯು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಸೋಂಕುಗಳು, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು "ಮುಟ್ಟಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳುವಳಿಯು 20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತು, 1920 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ-ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ $30 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಎನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ . ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
