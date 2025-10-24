- Home
ದೇಹದ ಈ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ; ಈ 5 ಚಿಹ್ನೆ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ
ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ..
ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತನ್ನು "ಸೈಲೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ
ಅನೇಕ ಜನರು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯು ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ (NAFLD) ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೆ
ಹಿಂದೆ, ಗಂಭೀರವಾದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಈ ವಯಸ್ಸು 45 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
NAFLD ಗೆ ಕಾರಣ
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವು NAFLD ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚೀನೀ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಚಿನ್ ವೀ ಕೊಯೆಂಗ್ ( ref .) ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಕರುಳು
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ನಡುವೆ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತವು ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಲ್ಲ
ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಯಕೃತ್ತು ವಿಶೇಷ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೋಗವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸೇರಿವೆ. ಗಾಢವಾದ ಮೂತ್ರ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿವೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.