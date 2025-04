PM Narendra Modi offers prayers at Rameshwaram Mandir

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. PM Narendra Modi visited the sacred Rameshwaram Mandir, performed darshan and puja, and sought blessings at this historic pilgrimage site. This temple, dedicated to Lord Shiva, holds deep spiritual and cultural significance, drawing devotees from across the world. [SOURCE: DD] Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared