- India latest news live: ಅಮೆರಿಕ ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆ ಏಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಡಬಲ್ ತಿರುಗೇಟು: 40 ಅನ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ರಫ್ತು
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ದಂಡದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಭಾರತವೂ ಡಬಲ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಷ್ಯಾ ದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬದಲಾಗಿ ಇತರೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಫ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲುಸರ್ಕಾರ ದೃಢಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ದೇಶದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಭಾರತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.