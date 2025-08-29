2008ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 'ಸ್ಲ್ಯಾಪ್‌ಗೇಟ್' ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಹೊಡೆದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರದಿಗಳಿದ್ದರೂ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಲಂಡನ್ (ಆ.29): ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ 'ಸ್ಲ್ಯಾಪ್‌ಗೇಟ್' ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ನಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆಗಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್‌ರ 'ಬಿಯಾಂಡ್ 23' ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ನಡುವೆ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ನ ಮುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಬಳಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ 'ದುರಾದೃಷ್ಟ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೇ, ಹರ್ಭಜನ್‌ಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಶಾನ್ ಪೊಲಾಕ್‌ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು, ಆನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ದಂಗಾಗಿದ್ದರು. ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬಂತು. ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕುವಾಗ ಹರ್ಭಜನ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ನಿಗೆ ಹೊಡೆದರು.

ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ನಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ಭಜನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ನನ್ನು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ತಡೆದರು. ಇನ್ನು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಮುಂದುವರೆದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹರ್ಭಜನ್ ಕೂಡ ಪುನಃ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ನ ಕಡೆಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಹರ್ಭಜನ್‌ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡಡು ಹೋದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಶ್ರೀಶಾಂತನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಹರ್ಭಜನ್‌ರನ್ನು ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹರ್ಭಜನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಶ್ರೀಶಾಂತನ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು.