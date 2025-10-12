Health Tips: ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಏಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ಜನರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಊಟದ ಟೇಬಲ್, ಸೋಫಾ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಏಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಕುಳಿತಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಭಂಗಿಯು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು-ಕರುಳಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಏಕೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು?
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಿಡಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಕೀಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ, ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.