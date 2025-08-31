ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬಿರಿಯಾನಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಪಾನಿ ಪುರಿ, ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ. ಕಬಾಬ್ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ತುಂಡಿದ್ದರೇ ಅದರ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಐಬಿಎಸ್) ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಹಲವರಿಗೆ ಎದೆಯುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಅವು ಅನ್ನನಾಳದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ತಿನ್ನಿ
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಬಾಯಿ ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ಅದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುಜುಗರವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಅಧಿಕ ಬಿಪಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಅವು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಹುರಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟುತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವು ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.