ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹೌದು, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಎವಿ ವೈಟ್ಹೆಡ್ (Nutritional therapist Evie Whitehead) ದಿ ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಪಿಜ್ಜಾ (MARGHERITA PIZZA)
ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಲೈಕೋಪೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಮೊಝ್ಝಾರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೈಕೋಪೀನ್ ಟೊಮೆಟೊಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಓರೆಗಾನೊವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ (HAMBURGER)
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸತುವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬರ್ಗರ್ ಸತುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೀಫ್ ಪ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಗ್ರಾಂ ಸತುವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯುಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 9.5 ಮಿಗ್ರಾಂ ಸತುವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟಿ-ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಖನಿಜವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕರಿ (CURRY)
ಚಳಿಗಾಲದ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ. ಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಂಠಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರಾಲ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಕರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ರೆಡ್ (GARLIC BREAD)
ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಆಲಿಸಿನ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಲಿಸಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಬಲ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ ಕಾರ್ನೆ (CHILLI CON CARNE)
ಈ ಖಾದ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾದ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸತು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲವು ಟೊಮೆಟೊಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾದ ಲೈಕೋಪೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಹವು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸಹ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ ಕಾರ್ನೆ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೇಕ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ (BAKED BEANS)
ಬೇಯಿಸಿದ ಬೀನ್ಸ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇವುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕರೋನಿ ಚೀಸ್ (MACARONI CHEESE)
ಈ ಚೀಸ್ ಖಾದ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚೀಸ್ ಸತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದ ಟಿ-ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಕರೋನಿಯನ್ನು ಡುರಮ್ ಗೋಧಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡುರಮ್ ಗೋಧಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಮಫಿನ್ಗಳು (BLUEBERRY MUFFIN)
ಇದು ಸಿಹಿ ಉಪಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆರ್ರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳು ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಮಫಿನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಸ್
ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಎವಿ ವೈಟ್ಹೆಡ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೀನು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್
ಮೀನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ನ್ಡ್ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.