ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು- ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್...
ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು- ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್...
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಅದು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ವಿಧದ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಅದು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು. ಅದನ್ನು ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು, ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪೇರಲ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಪೇರಲ ಎಂದು ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ
ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಪೇರಲಗಳು ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಂಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಅಡುಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ- ಗುಲಾಬಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಬಿಳಿ ಪೇರಲವು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಕೆನೆ-ಬಿಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಗುಲಾಬಿ ಪೇರಲವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆಳವಾದ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಚರ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿಯದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇರಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಪೇರಲಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು
ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಪೇರಲ ಎರಡೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಬಿಳಿ ಪೇರಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಪೇರಲ
ಗುಲಾಬಿ ಪೇರಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬೀಜಗಳಿರುವಿದಿಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಯೇ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಎರಡೂ ಬಣ್ಣದ ಸೀಬೆಯು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಅಂಶ
ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇರಳೆ, ಅದರ ರಸಭರಿತವಾದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಳಿ ಪೇರಳೆಯು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಎರಡೂ ತಳಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇರಲದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.