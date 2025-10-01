- Home
- ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಭೀರ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ, ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
Lung Cancer Symptoms: ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದು, ಇವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ?
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದು, ಇವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು 10 ರಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ?, ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಗಾಯನ ಹಗ್ಗಗಳು (Vocal cords) ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು
ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ನಂತರ, ಕೆಮ್ಮು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಬಣ್ಣದ ಲೋಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಬರಬಹುದು.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳು
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಎದೆಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಊತವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಹಸಿವು ಮತ್ತು ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.