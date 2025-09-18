ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಅರಿಶಿನದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ!
Turmeric Water Side Effects: ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ…
- FB
- TW
- Linkdin
ಅರಿಶಿನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಂದೇ, ಎರಡೇ ಹಲವಾರು. ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅರಿಶಿನವು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ
ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ಆದರೆ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವುದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
1.ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಬಿಎಂಜೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್, ಅಜೀರ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಒಮೆಪ್ರಜೋಲ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯು ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಠರಗರುಳಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
2. ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗುವುದು
ಪಬ್ಮೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) ಮತ್ತು PT (Prothrombin Time) ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಗುಣವು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವವರಿಗೆ.
3.ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಅರಿಶಿನವು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು 20-90% ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪಬ್ಮೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರಿಶಿನ ಪೂರಕದಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ರೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
4.ಲಿವರ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರಿಶಿನ ಪೂರಕಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವವುಗಳು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅರಿಶಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಕೃತ್ತಿನ ಗಾಯದ ಹತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ತೀವ್ರವಾದ ಯಕೃತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
5.ಅಲರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅರಿಶಿನವು ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಊತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಚರಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.