ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳಿವು
Digestive Health: ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾರಿನಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೇದು.
Image Credit : Getty
ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
Image Credit : Getty
ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು
ನಾರಿನಾಂಶ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಕ್ಯಾರೆಟ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Meta AI
ಪಾಲಕ್
ಪಾಲಕ್ನಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : stockPhoto
ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು
ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ನಾರಿನಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
Image Credit : Getty
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು
ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
