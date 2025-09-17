ಮೋದಿಯವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಈ ತರಕಾರಿ ಮಧುಮೇಹ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಕಾಯಿಲೆಗೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ
PM Modi's favorite superfood moringa: ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 1, ಬಿ 2 ಮತ್ತು ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ತಮ್ಮ 75 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಅವರ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಮೊರಿಂಗಾ ಪರಾಠಾ ಫೇವರಿಟ್. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಇಂದು ಮೊರಿಂಗಾ ಅಂದರೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ನೋಡೋಣ...
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಪ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರವಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ನುಗ್ಗೇಕಾಯಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 1, ಬಿ 2 ಮತ್ತು ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಊತ ನಿವಾರಕ
ಎಡಿಮಾ ಎಂದರೆ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ (ಉಲ್ಲೇಖ ) ಮೊರಿಂಗಾ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ವಿರೇಚಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ
ಮೊರಿಂಗಾವು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ (Non-alcoholic fatty liver disease)ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಮೊರಿಂಗಾ ಸಾರವು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮೊರಿಂಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ( ಉಲ್ಲೇಖ .) ಮೊರಿಂಗಾ ಮರದ ಎಲೆಗಳು, ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಮೊರಿಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವಿದ್ದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊರಿಂಗಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ನರ ನೋವಿನಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ
ಮೊರಿಂಗಾ ಎಲೆಯ ಸಾರವು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇದು ಅಂಗಾಂಗ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 40 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಧಾರಣವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಮತ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ?
ಮೊರಿಂಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಸ್ತಮಾ, ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊರಿಂಗಾದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಕುಡಗೋಲು ಕಣ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮೊರಿಂಗಾವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.