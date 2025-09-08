ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ… ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದವರು ತುಂಬಾನೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಳಗಾದವರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸರಳ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು ನೋಡೋಣ.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು
ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು (Blood pressure)ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೂಪ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ .ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಹರ್ಬ್ಸ್, ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸದಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ತಾಜಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಆಹಾರಗಳು
ಪಾಲಕ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಕೋಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್
ಕೋಲಾಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋಲಾಗಳು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಫೀನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೀಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಸಾದಾ ನೀರು, ಹರ್ಬಲ್ ಚಹಾಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು
ಸಕ್ಕರೆ ಸೋಡಾಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ (Artificial sweets) ಬೆರೆಸಿದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೋಡಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದೆ ಫ್ರುಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಮಾಂಸಾಹಾರ
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಮತ್ತಿತರ ಮಾಂಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಮೀನುಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನುವುದು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಮಸೂರ, ಬೀನ್ಸ್, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಮೀನು ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ಯೂರಿನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ
ಸಾರ್ಡೀನ್ಗಳು, ಮಾಂಸಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು (Uric Acid)ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.