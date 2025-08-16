Kidney Stone Diet: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರಿಂದ ದೂರವಿರೋದೆ ಒಳ್ಳೇದು!
ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ (Kidney Stone) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ನೋವು, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (Kidney Stones: Foods and Habits You Should Avoid).
ಏನಿದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್?
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರದೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹರಳುಗಳಂತೆ ಆಗುತ್ತವೆ, ಆಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ನೋವು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ (What to Avoid)
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸದಿರಿ
ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ನಮ್ಕೀನ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪಾಪಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಆಕ್ಸಲೇಟ್ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಬೇಡ
ಪಾಲಕ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಚಹಾ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ನಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ.
ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಲ್ಲು ರಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ.