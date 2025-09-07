ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ರಕ್ಷಿಸುವ 5 ಆಹಾರ; ಸೇವಿಸ್ತಿದೀರಾ, ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
Heart Healthy Foods: ನಿಮಗೂ ಈಗ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಭಯ ಆವರಿಸಿದ್ದರೆ ಈ 5 ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಂದೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯ ಎರಿಕ್ ಬರ್ಗ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರೇ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಈಗ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಭಯ ಆವರಿಸಿದ್ದರೆ ಈ 5 ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಂದೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೌದು, ಇದು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದ ಕಾರಣ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಆಂಜಿನಾ, ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ವೈದ್ಯ ಎರಿಕ್ ಬರ್ಗ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮೆಗಾ 6 ಬದಲಿಗೆ ಒಮೆಗಾ 3 ಬಳಸಿ
ಒಮೆಗಾ 6 ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ . ಒಮೆಗಾ 3 ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿ.
ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಖನಿಜವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬಿಳಿ ಬೀನ್ಸ್, ಆವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಶೇಖರಣೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಬಾದಾಮಿ, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 3 ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ
ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಕ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನಿರಿ. ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ.