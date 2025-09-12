- Home
ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ನೋಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು!
Synovial Osteochondromatosis: 65 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಹೀಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರೇ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಕೀಲುಗಳು (Joints)
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳು(Joints)ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯಲು, ಎದ್ದೇಳಲು ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 65 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಹೀಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರೇ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗೆ...
ಹೌದು, ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗೆ 32 ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡದು ಸುಮಾರು 6 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 250 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿತ್ತು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊಣಕಾಲು ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಅಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣ ಒಳಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಲೂಸ್ ಬಾಡೀಸ್ (Calcified loose bodies). ಅವು 32 ಇದ್ದವು. ಗಾತ್ರ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವಾಲ್ನಟ್ಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು. ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಬಾಗ್ನ ವೈದ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊಣಕಾಲು ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.
ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಕೊಂಡ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಕೊಂಡ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ (Secondary Synovial Chondromatosis) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೀಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಗಂಟುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೀಲಿನ ಚಲನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿ
ಡಾ. (ಪ್ರೊ.) ಅಮಿತ್ ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 32 ಗಡ್ಡೆಗಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಮೊಣಕಾಲು ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆ (Physiotherapy) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು?
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ , ಇದು ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಕೊಂಡ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ನ (Synovial Chondromatosis) ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಧಿವಾತ, ಆಸ್ಟಿಯೋನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೋಕೊಂಡ್ರೈಟಿಸ್ ಡಿಸ್ಸೆಕನ್ಗಳ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಕೊಂಡ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕೀಲುಗಳ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಉಂಡೆಗಳ ಭಾವನೆ
ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ
ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು
ಚಲಿಸುವಾಗ ಶಬ್ದ
ಕೀಲು ಉರಿಯೂತ