1 ನಿಮಿಷದ ವ್ಯಾಯಾಮವಿದು..ದೇಹ,ಭುಜದ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತೆ!
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಜನರು ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 5 ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು prriya.khandelwal ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1.ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಎಡ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಲ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೈಗಳು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ. ಹೀಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ.
2.ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಲಭಾಗದ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಚುಂಬನದ ಭಂಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಚುಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಚಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
3.ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಕತ್ತಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
4.ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
5.ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ 1 ನಿಮಿಷ ಲಘುವಾಗಿ ಜಿಗಿಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
6. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಬಲೂನಿನಂತೆ ಉಬ್ಬಿಸಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ.