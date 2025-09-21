ಈಗಾಗಲೇ ಈ 5 ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋರು ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು
Who Should Avoid Copper Bottles: ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಜನರು ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತಾಮ್ರವು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ತಾಮ್ರದ ಮಟ್ಟ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಜನರು ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಡಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ, ಸೀರಮ್ ತಾಮ್ರದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಶೇಖರಣೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುರೆಮಿಕ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಗಾಜು ಅಥವಾ ಬಿಪಿಎ ಮುಕ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ತಾಮ್ರ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವ ಜನರು
ತಾಮ್ರದ ಅಲರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಾಮ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ತುರಿಕೆ, ದದ್ದು, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳು
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿನ ದೇಹ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ತಾಮ್ರ ಸೇವನೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ವಿಷತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಒಂದು ಅನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವವರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವು ಯಕೃತ್ತು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.