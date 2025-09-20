Kannada

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅನುಭವ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್‌ (ರೋಮಗಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ). ಚಳಿಗೂ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ?

ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟಾಗ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿದಾಗ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತ್ಮೀಯರು ಎದುರಾದಾಗ ಈ ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾಕೆ?

ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗಂತೂ ಕೇಳಿಯೇ, ನೋಡಿಯೇ ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್‌ ಬಂತು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್‌ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.

ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು..

ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಮನೋ-ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ.

55% ಜನಕ್ಕೆ ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್

ಸುಮಾರು 55% ಜನರು ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

