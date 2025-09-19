ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತಡೆಯುತ್ತಂತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3; ಇದು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Beat Fatty Liver Naturally: ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ
ಈಗಂತೂ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ (Non Alchoholic Fatty Liver Disease (NAFLD))ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಡೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಎನ್ಎ-93 ಎಂಬ ಜೀನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿಯಾಸಿನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 3 ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು NAFLD (ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 3 ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
NAFLD ಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B3 ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಎನ್ಎ-93 ಜೀನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು, ಕೋಳಿ, ಟ್ಯೂನ, ಸಾಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ನಂತಹ ಬಲವರ್ಧಿತ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು, ಮಸೂರಗಳು, ಅಣಬೆಗಳು, ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 ಆವಕಾಡೊಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.