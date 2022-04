Ugadi 2022 Wishes: ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ..

ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವೆಂದರೆ, ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿನ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡಾ ಭೂಮಿಯು ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಯುಗಾದಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮುಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಗೊಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವೇ ಆಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಸವಿಯುತ್ತಾ ವರ್ಷದ ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ, ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆದರೆ ಅಚ್ಚಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲು ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂತೋಷದ ಹೊನಲಾಗಲಿ, ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು.



ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾಪ, ಬೇಸರ, ಕಹಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸುಂದರವಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಾಗಿಯಾಗುವ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಈ ಯುಗಾದಿಯು ಸರ್ವ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ತರಲಿ. ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಹೊಸ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಈ ಯುಗಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಉಣ ಬಡಿಸಲಿ. ಬೇವು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ



ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ, ನಿರ್ಭಯತೆ, ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಸವಿಯುತ ಕಹಿ ನೆನಪು ಮರೆಯಾಗಲಿ, ಸಿಹಿನೆನಪಿ ಚಿರವಾಗಿಲಿ.. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ.. ಶುಭಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹೊಸ ನಗು, ಹೊಸ ದಿನ, ಹೊಸ ಜೀವನ.. ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರಲಿ..ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.



ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ, ಹಸಿರೆಲೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆವನ ದಿನ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂತಸದ ಪುಟಗಳು ತೆರೆಯಲಿ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು.