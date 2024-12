ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ‌ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.



ಇದೀಗ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ಮಾಡೆಲ್ ನಂತೆ ಬರಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಫೋಟೊ ತುಂಬಾನೆ ಹಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೊಗೆ ಕಿಶನ್ Life is about creating yourself ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೊಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.