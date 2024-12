ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ADAS ಕಾರು, ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ADAS ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೆಣ್ಣ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಹೊಂಡಾ ಅಮೇಜ್

ಹೊಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಬೆಲೆ

ಈ ಕಾರು V, VX ಮತ್ತು ZX ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ಅಮೇಜ್‌ನ ರೂಪಾಂತರವಾರು ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್, 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ).

New Amaze V MT - Rs 7.99 lakh

New Amaze V CVT - Rs 9.20 lakh

New Amaze VX MT - Rs 9.10 lakh

New Amaze VX CVT - Rs 10 lakh

New Amaze ZX MT - Rs 9.70 lakh (ADAS ಜೊತೆಗೆ)

New Amaze ZX CVT - Rs 10.90 lakh