US vs China military technology: ಚೀನಾವೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಲುಪಬಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೂ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್: ಚೀನಾವೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಲುಪಬಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಬೆರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೂ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದರೂ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದಂತಹ 1,000 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿಯ (ಪಿಎಲ್ಎ) ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ
ದಿ ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯು ಚೀನಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕನಸುಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 1983 ರಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್(ಅಮೆರಿಕಾ) ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ(ಈಗಿನ ರಷ್ಯಾ) ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಪರಮಾಣು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' (SDI) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 1983ರ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೇಗನ್, ಅಂತರ್ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ತೀರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಾಶಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಚೀನಾ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಗಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆ
1991 ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಪತನಗೊಂಡಿತು ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಅವರ ಈ ಚಿಂತನೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ $175 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಹುಪದರದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗುರಾಣಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆ ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಮೂರು ಭೂ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯುಎಸ್, ಅಲಾಸ್ಕಾ ಮತ್ತು ಹವಾಯಿಯಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಚೀನಾ
ಆದರೆ ದಿ ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಸಮುದ್ರ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸಂವೇದಕಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಮೊದಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಚೀನಾ ಸೇನೆ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮಿತಾಭ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಉದ್ಧಟತನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವ ನಟನಿಗೆ ನೀವು ಹೀರೋ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ: ನಟನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗಪ್ಚುಪ್