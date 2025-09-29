ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು 'ಜೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ 2025' ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀ ವ್ಯಾನ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಲೇ ಬೇಕು. ಹಲವರಿಗಂತೂ ಒಂದು ದಿನ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನುಭವ. ಊಟ ಆದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಾರು ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದ್ರೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ. ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ. ವಿಲನ್ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯೇ ಆಗಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಅದೇ ಪಾತ್ರಗಳೇ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಥೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಆಚೀಚೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳೂ ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ!
ಸೀರಿಯಲ್ ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ?
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ನಂತೆ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಪಿಸುತ್ತಲೇ ಒಂದೂ ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೈಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು, ಅದೇ ಪಾತ್ರವೇ ತಾವು ಎಂದುಕೊಂಡು... ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡುವವರ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧವೇ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವದು. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮರೆವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಲವರು. ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಹಿಮೆ.
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರು ಯಾರು?
ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಇಂಥ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿ, ವಿಲನ್, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿ.... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ (Zee Kutumba Award) ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರ ಇಷ್ಟದ ಮೇಲೂ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀ ವ್ಯಾನ್ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಬರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಣ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ, ಅಮೃತಧಾರೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಏನು?
ಅವೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟನಪ್ಪ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲಾ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀ಼ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್-2025ರ ರಥ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಲು zkka25.zee5.com ಲಿಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ or QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ZKA25 ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 9513133724 ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.