ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವಿಶಿಷ್ಟ, ಪವಾಡ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ರಹಸ್ಯ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಜನರು ದೂರದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾವಿ ಒಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಈ ಬಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವನ್ನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಬಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಬಾವಿ
ವಾರಣಾಸಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವ ಬಾವಿ ಇದೆ . ಈ ಬಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಾವಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರಕೂಪ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಈ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜೀವನವು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.
ಚಂದ್ರಕೂಪ್ನ ದಂತಕಥೆ ಏನು?
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳು ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ಶಿವನ ಭಕ್ತ ಚಂದ್ರ ದೇವತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರ ದೇವತೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಿವನು ಆ ಬಾವಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರಕೂಪ್ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ, ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೂಪ್ ಅಂದರೆ ಬಾವಿ ಇದು ಈ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಶಿವಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಂದ್ರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ
ಚಂದ್ರಕೂಪ್ನ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಕೂಪ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಂದ್ರಕೂಪ್ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಕೂಪ್ ತಲುಪಲು
ನೀವು ಮೊದಲು ಬಸ್, ರೈಲು ಅಥವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ನೀವು ಬಸ್, ಆಟೋ ಅಥವಾ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶ್ವನಾಥ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯದ ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ, ನೀವು ರಾಜ ಕತ್ರಾ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಚೌಕವನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಡಿವಿಯೇಶನ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಂದ್ರಕೂಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.