ಜನರು ಈ ನದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ತರೂ ಸಹ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು ದೇವರುಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ನದಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..? ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಸಹ ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಕರ್ಮನಾಸ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಹೌದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಹ ಜನರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ಮನಾಸ. ಜನರು ಈ ನದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ತರೂ ಸಹ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ನೀರನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮನಾಸ ನದಿಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಹಾರದ ಕೈಮೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ಮೂಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (Why The Karmanasa River Is Considered Cursed) ಕರ್ಮನಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರು 'ಕರ್ಮ' ಮತ್ತು 'ವಿನಾಶ' ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ…
ಈ ನದಿ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋನಭದ್ರ, ಚಂದೌಲಿ, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಘಾಜಿಪುರಗಳಿವೆ. ಇದು ಬಕ್ಸಾರ್ ಬಳಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮನಾಸ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ (King Harishchandra) ತಂದೆ ಸತ್ಯವ್ರತನು(Satyavrat)ತನ್ನ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಗುರು ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ (Vashishtha)ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸತ್ಯವ್ರತನು (Rishi Vishvamitra) ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು. ಗುರು ವಸಿಷ್ಠನೊಂದಿಗಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಸತ್ಯವ್ರತನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ತನ್ನ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯವ್ರತನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಅವನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು ತ್ರಿಶಂಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ನಡುವೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಲಾಲಾರಸ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಲಾಲಾರಸವು ನದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಋಷಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಸತ್ಯವ್ರತನನ್ನು ಚಂಡಾಲನಾಗುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಈ ನದಿಯೂ ಸಹ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಯಿತು. ಜನರು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ನದಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.