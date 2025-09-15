ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದ್ದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ (ಸೆ.15): ನಿನ್ನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಿತು. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತರು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ? ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾ? ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಬಾಯ್ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು
ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಡ್ರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆಡುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿತ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲವಾ ? ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಾ ? ರಕ್ತ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
BCCI ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾ ?
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕನ ಪತ್ನಿಯೇ ಮ್ತಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಏನು ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾ? ಬಿಸಿಸಿಐ ನಡೆಸ್ತಿರೋದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು. ಮೋಟಾ ಭಾಯ್ ಮಾತ್ ಖೇಲೋ ಅಂತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಮಿತ್ ಶಾರನ್ನ ಮೋಟಾ ಭಾಯ್ ಎಂದು ಜರಿದರು.