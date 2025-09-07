ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಟ್ರೊವರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ!
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
15
Image Credit : AFP
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಎದ್ದಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
25
Image Credit : AFP
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಂತಹ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
35
Image Credit : ANI
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ.
45
Image Credit : ANI
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳೂ ಸಹ
ಈ ನೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
55
Image Credit : ANI
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀತಿ
ಬಿಸಿಸಿಐ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.
Latest Videos