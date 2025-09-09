ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾರದ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು 60 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಬದಲು ಗರಿಷ್ಠ 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಆಕಾಶ್ ಫಂಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾರದ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
- ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
- ಈಗ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 60 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ (Overtime) ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯೂ 115 ಗಂಟೆಯಿಂದ 144 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಗರಿಷ್ಠ 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ 30 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು 30 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ
- ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
- ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತೆರೆದಿರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
- ಸರ್ಕಾರವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
- ವಾರಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
- ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾರಕ್ಕೆ 56 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು.
- 56 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಆಕಾಶ್ ಫಂಡ್ಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
“ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತುರ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಯತೆ ದೊರಕುವಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಫಂಡ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಲಿದೆ.