India Latest News: ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ಇಲ್ಲದವರು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಟೋಲ್ಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಒಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಮೊತ್ತದ 1.25 ಪಟ್ಟು (ಶೇ.25) ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನ.15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಗದು ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ಮೊತ್ತ ₹100 ಇದ್ದರೆ, ನಗದು ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ 200 ರು. ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಯುಪಿಐ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ₹125 ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.