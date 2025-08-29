ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೀನೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲೆಗಳಾಗಲಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಮೆಂತ್ಯ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದರ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಜತಿನ್ ಚೌಧರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ..
ಡಾ. ಜತಿನ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯವು 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10 ಗ್ರಾಂ ಮೆಂತ್ಯವು 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ
ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ನೀವು ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಾಂ ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ
ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ, ಅದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪಿಸಿಒಡಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ
ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬಿನ ಲಿಪಿಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ನೀರು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಿಸಲು
ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉಬ್ಬುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ
ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.