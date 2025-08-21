ನೀವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ…
ಹೃದಯಾಘಾತವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆ (Coronary artery disease) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಇದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾನ್ನ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಶಾಖದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು 20 ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು 39.2°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು 49% ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 3 ಗಂಟೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರು. ಇತರ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರು-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇನು?
ಜನರು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಒತ್ತಡವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆವರು ಸುಮಾರು 60% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?
39°C ವರೆಗಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 40°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ದೇಹವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು 39°C ವರೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 65 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು 38°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಕ್ಸಿಬ್ಯುಟಿನಿನ್ ನಂತಹ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೃದ್ಧರು 37°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಆಯಾಸ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವಿಕೆ, ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಶೀತ, ಬೆವರು ಅಥವಾ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡ ಚರ್ಮ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾರಾದರೂ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ, ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಿ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಒರೆಸಿ. 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೀರಿಯಸ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು 40 ° C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಂಪು, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮ, ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ, ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಹಾನಿ (ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ) ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ವೃದ್ಧರು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.